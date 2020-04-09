Монтаж в ПО - Adobe After Effects | Adobe Premiere Pro | Sony Vegas Movie Studio

Привет всем.

Меня зовут Владислав. Решил возобновить деятельность и продолжить развиваться в этой сфере. Я работаю в производстве визуального контента свыше 5 лет, как монтажер. Мой опыт позволяет производить визуальный продукт высокой сложности и качества для разных целей. Это как короткие информационные, так и презентационные видео различной тематики для размещения в интернете.

Инстаграмм, Ютуб, ВКонтакте.

Принимаю материалы в ЛС. Пишите - обсудим.