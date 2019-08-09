Создаем сайты, которые приводят клиентов.
Любые CMS (Joomla, WordPress).
Любые технологии (NodeJS, Vue.JS, Express.JS, MongoDB, WEBGL, canvas, HTML5, CSS3+, PHP, MySQL). Любые REST-API.
SPA (single page application), PWA (progressive web app)!
Ваш сайт сможет работать, как мобильное приложение. Повышает: вовлеченность, возврат пользователей, заказы с мобильных.
Подключаем любые сервисы, делаем сервисы.
Все честно, открыто, точно в обговоренные сроки.
С Вас:
• минимальная предоплата;
• понятная формулировка и постановка задачи;
• адекватные правки;
• своевременная оплата.
Создадим для Вас все от лендинга (на чем угодно, хоть с 0 написанного, до какого-то мега-крутого и большого портала с достаточно большой нагрузкой [опыт есть]).
Попутно сделаем рекламу и приведем реальных клиентов в течении 3-х дней после старта проекта.
Самые выгодные условия, самый четкий код Ваших проектов!
Мы также оптимизируем уже готовые проекты.
Создаем индивидуальный и корпоративный стиль, бренд, визитки, лого и все, что только душа пожелает.
Скидка.
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