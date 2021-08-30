invest_portfolio

Частный квалифицированный инвестор.
Более 10 лет успешно занимаюсь инвестициями на фондовом и срочном рынках.
С 2015 года получаю стабильный доход от инвестиций в ценные бумаги
Я знаю, насколько сложно правильно оценить компанию и составить доходный инвестиционный портфель, который будет
значительно обгонять соответствующий индекс в течение долгого срока. Как много
времени требуется для его составления и отслеживания рыночной информации, чтобы
вовремя корректировать портфель.
Я сам использую свои инвестиционные портфели для преумножения личных сбережений.
Готов поделиться своим опытом в инвестировании на фондовых рынках.
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