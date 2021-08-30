invest_portfolio

Частный квалифицированный инвестор.

Более 10 лет успешно занимаюсь инвестициями на фондовом и срочном рынках.

С 2015 года получаю стабильный доход от инвестиций в ценные бумаги

Я знаю, насколько сложно правильно оценить компанию и составить доходный инвестиционный портфель, который будет

значительно обгонять соответствующий индекс в течение долгого срока. Как много

времени требуется для его составления и отслеживания рыночной информации, чтобы

вовремя корректировать портфель.

Я сам использую свои инвестиционные портфели для преумножения личных сбережений.

Готов поделиться своим опытом в инвестировании на фондовых рынках.