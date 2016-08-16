investreal

Основные направления : Интернет продажи , телемаркетинг финансовых услуг . Работа с клиентами и привлечение новых клиентов . Работа с контентом на РУС\АНГЛ\РУМ языках.
Все связанно с онлайн торговлей , FOREX \CFD \ Бинарные опционы .
Работал в двух компаниях - финансовых брокерах .
1) Как Senior Account manager
2) Старший сотрудник отдела Retention ( работы с действующими клиентами )
Так же составлял СКРИПТЫ для отдела продаж , и прочие продающие тексты .
Работа которою могу выполнять может быть абсолютно из разных сфер бизнеса .
Образование : Business Management , Exeter university , United kingdom
факультет Право - кишинев
Доп. Квалификации : Project Management at Beijing Business School .
Сам по натуре музыкант композитор , люблю креативный и творческий подход .
Образование:
1) 2010-2013 – ULIM
Специальность: «DREPT( Право)»
Средний балл зачетной книжки: 7,
2) 2008-2009 – University of Aston , Birmingham United kingdom ,
Специальность : Economics and Management ( неокончил )
3) 2007-2008 : University of Sussex , United kingdom
Программа International Foundation ( альтернативаколледжа )
Ср. бал : 77% - A
4) 2005-2007 ILTC TOEFL course English language certificate - 112\120 .
5) 2003-2006 Лицей им. А.С. Пушкина Кишинев.
Опыт работы и полученные
профессиональные навыки (практика):
2009-2010 клуб FLAMINGO должность : ART- Директор
-Разработка и исполнение программы мероприятий в клубе
- Организация мероприятий
- подготовка концепции клуба .
2010-2011 компания мобильных автомоек. SRL “ DENNA GRUP “ должность : Директор . www.fastnshine.ru
- Занимался открытием фирмы организации документов , авторизации и получением всех нужных сертификатов . Заключал договор с московскими
партнерами.
- В обязанности так же входил наем персонала распределение расх. Материалов
Экономичесике подсчеты показателей . Поиск клиентов , составление комм предложений .
-Выход на точку самоокупаемости . и продвижение Продукта.
2012; . «Практика в Прокуратуре сектора Буюкань».
Стажер (practica de licenta):
- Изучал большое кол-во уголовных дел , систематизировал и работал с документами , Проводил полный рабочий день с прокурором .
Посещал заседания суда и другие правовые инстанции . Проводил предварительный анализ материалов
и подготавливал для дальнейшего использования .
- Получил полное представления об уголовном и административном процессе в РМ с практической стороны . Обзавелся пониманием внутреннего устройства
правовой системы и нужными контактами и знакомствами .
- Получил незаменимый навык работы с юридическим материалом , и критического мышления .
2011-2013 бренд-Менеджер в компании
Сфера деятельности : Розничная торговля Одеждой .
- Разрабатывал компанию продаж на сезонный период .
-Основной задачей было организовать все по той технологии продаж и презентации товара , которую предоставляли зарубежные партнеры ( собственники
бренда ) Реализация Таргетов , и контроль за персоналом.
2012-2013 Агент по продажам в компании GLOBAL STOCK MARKETING SRL
Работа с базами данных клиентов , привлечение клиентов по телефону в компанию . Компания занимается внебиржевой торговлей опционами ( FOREX и прочие инструменты )
- Наработал навык пунктуальности
- Улучшил навыки коммуникации с клиентами
-Опыт общения с руководителями компании
- Технические знания Финансовых рынков
- Опыт трейдера
- Незаменимый опыт в сфере управлением персонала и дисциплины .
2014-2015 “Delta trade” ( forex cfd equities commodities ) – зарубежный брокер
- Менеджер отдела “retention”
- настраивал торговую платформу Metatrader ,
CRM , Google analytics , Risk Management – следил на протяжении года за правильной и бесперебойной работой торговой платформы и обратной связи с клиентами .
- Работа с клиентами
- Привлечение средств и инвестиций
- Трейдер
Дополнительные навыки и интересы
Румынский язык - разговорный , умею работать с текстом ( Диплом писал на рум. По праву )
Русский – родной .
Английский язык – в совершенстве , 4 года жил и учился в Великобритании
Имею сертификат TOEFL 112/120
Опытный пользователь ПК. Работаю в программах MS OFFICE и 1C свободно .
Закончил 1 годичный курс НЛП – кишинев www.nlp.md
Имею водительские права категории В. ( стаж 9 лет)
Увлекаюсь чтением литературы.
Личные достижения:
Состоял в союзе композиторов Молдовы , увлекаюсь музыкой , пишу партии для оркестра .
фортепиано гитара ударные.
Выиграл конкурс «Шлягер Року» в Киеве 2006 г. В номинации лучшая импровизация .
Личные качества:
Аналитический ум , идеальный слух ,привычка искать закономерности и оптимизировать процессы .Ответственный, легко обучаемый, коммуникабельный,
имею организаторские способности. Понимаю большое кол-во языков разных групп
. Поездил по миру , посетил огромное кол-во стран.
Ищу применение своей чрезвычайной проницательности .