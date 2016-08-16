investreal

Очень разносторонний опыт работы в многих сферах а так же отличное знание АНГЛ и РУС языков

Основные направления : Интернет продажи , телемаркетинг финансовых услуг . Работа с клиентами и привлечение новых клиентов . Работа с контентом на РУС\АНГЛ\РУМ языках.

Все связанно с онлайн торговлей , FOREX \CFD \ Бинарные опционы .

Работал в двух компаниях - финансовых брокерах .

1) Как Senior Account manager

2) Старший сотрудник отдела Retention ( работы с действующими клиентами )

Так же составлял СКРИПТЫ для отдела продаж , и прочие продающие тексты .

Работа которою могу выполнять может быть абсолютно из разных сфер бизнеса .

Образование : Business Management , Exeter university , United kingdom

факультет Право - кишинев

Доп. Квалификации : Project Management at Beijing Business School .

Сам по натуре музыкант композитор , люблю креативный и творческий подход .

Образование:

1) 2010-2013 – ULIM

Специальность: «DREPT( Право)»

Средний балл зачетной книжки: 7,

2) 2008-2009 – University of Aston , Birmingham United kingdom ,

Специальность : Economics and Management ( неокончил )

3) 2007-2008 : University of Sussex , United kingdom

Программа International Foundation ( альтернативаколледжа )

Ср. бал : 77% - A

4) 2005-2007 ILTC TOEFL course English language certificate - 112\120 .

5) 2003-2006 Лицей им. А.С. Пушкина Кишинев.

Опыт работы и полученные

профессиональные навыки (практика):

2009-2010 клуб FLAMINGO должность : ART- Директор

-Разработка и исполнение программы мероприятий в клубе

- Организация мероприятий

- подготовка концепции клуба .

2010-2011 компания мобильных автомоек. SRL “ DENNA GRUP “ должность : Директор . www.fastnshine.ru

- Занимался открытием фирмы организации документов , авторизации и получением всех нужных сертификатов . Заключал договор с московскими

партнерами.

- В обязанности так же входил наем персонала распределение расх. Материалов

Экономичесике подсчеты показателей . Поиск клиентов , составление комм предложений .

-Выход на точку самоокупаемости . и продвижение Продукта.

2012; . «Практика в Прокуратуре сектора Буюкань».

Стажер (practica de licenta):

- Изучал большое кол-во уголовных дел , систематизировал и работал с документами , Проводил полный рабочий день с прокурором .

Посещал заседания суда и другие правовые инстанции . Проводил предварительный анализ материалов

и подготавливал для дальнейшего использования .

- Получил полное представления об уголовном и административном процессе в РМ с практической стороны . Обзавелся пониманием внутреннего устройства

правовой системы и нужными контактами и знакомствами .

- Получил незаменимый навык работы с юридическим материалом , и критического мышления .

2011-2013 бренд-Менеджер в компании

Сфера деятельности : Розничная торговля Одеждой .

- Разрабатывал компанию продаж на сезонный период .

-Основной задачей было организовать все по той технологии продаж и презентации товара , которую предоставляли зарубежные партнеры ( собственники

бренда ) Реализация Таргетов , и контроль за персоналом.

2012-2013 Агент по продажам в компании GLOBAL STOCK MARKETING SRL

Работа с базами данных клиентов , привлечение клиентов по телефону в компанию . Компания занимается внебиржевой торговлей опционами ( FOREX и прочие инструменты )

- Наработал навык пунктуальности

- Улучшил навыки коммуникации с клиентами

-Опыт общения с руководителями компании

- Технические знания Финансовых рынков

- Опыт трейдера

- Незаменимый опыт в сфере управлением персонала и дисциплины .

2014-2015 “Delta trade” ( forex cfd equities commodities ) – зарубежный брокер

- Менеджер отдела “retention”

- настраивал торговую платформу Metatrader ,

CRM , Google analytics , Risk Management – следил на протяжении года за правильной и бесперебойной работой торговой платформы и обратной связи с клиентами .

- Работа с клиентами

- Привлечение средств и инвестиций

- Трейдер

Дополнительные навыки и интересы

Румынский язык - разговорный , умею работать с текстом ( Диплом писал на рум. По праву )

Русский – родной .

Английский язык – в совершенстве , 4 года жил и учился в Великобритании

Имею сертификат TOEFL 112/120

Опытный пользователь ПК. Работаю в программах MS OFFICE и 1C свободно .

Закончил 1 годичный курс НЛП – кишинев www.nlp.md

Имею водительские права категории В. ( стаж 9 лет)

Увлекаюсь чтением литературы.

Личные достижения:

Состоял в союзе композиторов Молдовы , увлекаюсь музыкой , пишу партии для оркестра .

фортепиано гитара ударные.

Выиграл конкурс «Шлягер Року» в Киеве 2006 г. В номинации лучшая импровизация .

Личные качества:

Аналитический ум , идеальный слух ,привычка искать закономерности и оптимизировать процессы .Ответственный, легко обучаемый, коммуникабельный,

имею организаторские способности. Понимаю большое кол-во языков разных групп

. Поездил по миру , посетил огромное кол-во стран.

Ищу применение своей чрезвычайной проницательности .