invitado

Ксения invitado

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Предоставляю следующие услуги:

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  • Написание и рерайтинг текстов любой сложности и объема, на любую тематику,  за исключением узкого и технического направления. Различного рода статьи, художественные тексты, описание товаров и услуг,  эссе и сочинения, речи, отзывы;
  • Редактирование и коррекция готовых текстов;
  • Перевод текстов общей тематики с английского языка на русский;
  • Транскрибирование с последующим редактированием;
Гарантирую строгое соблюдение поставленных сроков, ответственный подход к заданию, а так же возможность исправления каких-либо замечаний после завершения работы.  Постараюсь учесть каждое Ваше пожелание и выдать результат, максимально соответствующий ожиданиям.

  • Копирайт - 1,5$ за 1К знаков;
  • Рерайт - 1$ за 1К знаков;
  • Перевод - 2$ за 1К знаков;