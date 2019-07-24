Предоставляю следующие услуги:
- Написание и рерайтинг текстов любой сложности и объема, на любую тематику, за исключением узкого и технического направления. Различного рода статьи, художественные тексты, описание товаров и услуг, эссе и сочинения, речи, отзывы;
- Редактирование и коррекция готовых текстов;
- Перевод текстов общей тематики с английского языка на русский;
- Транскрибирование с последующим редактированием;
- Копирайт - 1,5$ за 1К знаков;
- Рерайт - 1$ за 1К знаков;
- Перевод - 2$ за 1К знаков;