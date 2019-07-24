Предоставляю следующие услуги:

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Написание и рерайтинг текстов любой сложности и объема, на любую тематику, за исключением узкого и технического направления. Различного рода статьи, художественные тексты, описание товаров и услуг, эссе и сочинения, речи, отзывы;

Редактирование и коррекция готовых текстов;

Перевод текстов общей тематики с английского языка на русский;

Транскрибирование с последующим редактированием;

Гарантирую строгое соблюдение поставленных сроков, ответственный подход к заданию, а так же возможность исправления каких-либо замечаний после завершения работы. Постараюсь учесть каждое Ваше пожелание и выдать результат, максимально соответствующий ожиданиям.