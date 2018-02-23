Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...
- $5003D-графика10 заявокЗакрыт5 лет назад
Для работы над коммерческими проектами ищем коллег-аниматоров. Предпочтение - за теми, кто владеет Moho. Однако, рассматриваем аниматоров, владеющих и другими пакетами. Оплата - от 500 до 2000 руб/сек в зависимости от сложности. ...Анимация7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен ОПЫТНЫЙ аниматор в AE, у которого есть аналогичные проекты в портфолио. Ссылки на проекты присылайте в ответе на это объявление. Итак, требуется: - Придумать и отрисовать упрощенные скриншоты в векторе (прикинуть расположение ...Анимация9 заявокЗакрыт6 лет назад
Для работы над проектом (около 30 сек) требуется опытный персонажный аниматор. Минимальный уровень навыков https://www.youtube.com/watch?v=C_9U927sw4w https://www.youtube.com/watch?v=NaigXA-upig Нужны не только примитивные движения типа помахивания руками и головой, но и повороты на 90 градусов, ...Анимация7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен аккуратный иллюстратор, который по отрисованным от руки эскизам сможет отрисовать цветных ВЕКТОРНЫХ персонажей для ролика (несколько иллюстраций). Наличие опыта подготовки персонажей к анимации (перекладной) приветствуется. Сложность персонажей примерно ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нам нужно сделать анимацию рисования картинок для дудл видео, смонтированную под голос. С нашей стороны мы даем озвучку, иллюстрации, где заливки отделены от фона (объекты, если это необходимо, разделяете вы сами). Мы ищем ...Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужны видеофрагменты (футижи) для видеоролика высокого качества с разрешением не менее 1920*1080 пикселей, лучше 4К. Сцены должны быть светлыми, насыщенными цветами, без шума. Нужны видеофрагменты, где люди крупным планом, с позитивными эмоциями, радуются жизни. ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для работы над архитектурным проектом требуются 3D визуализаторы. Среда – 3DS MAX. Проект будет длиться примерно с 1 по 18 марта. Требуется визуализировать экстерьеры жилых комплексов для анимации и ...3D-графика6 заявокЗакрыт7 лет назад
Для работы над архитектурным проектом требуются 3D моделеры. Среда – 3DS MAX. Проект будет длиться примерно с 1 по 18 марта. Моделировать нужно будет экстерьеры жилых комплексов, окружение, малые архитектурные формы. ...3D-графика4 заявкиЗакрыт7 лет назад