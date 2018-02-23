invns

Александр invns

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D архитектурная визуализация экстерьеров, моделинг

    $500

    Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 2D-аниматор в Moho. Toon Boom или другие пакеты

    Для работы над коммерческими проектами ищем коллег-аниматоров. Предпочтение - за теми, кто владеет Moho. Однако, рассматриваем аниматоров, владеющих и другими пакетами. Оплата - от 500 до 2000 руб/сек в зависимости от сложности. ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Опытный аниматор – ролик в изометрии + рисованные скриншоты

    Нужен ОПЫТНЫЙ аниматор в AE, у которого есть аналогичные проекты в портфолио. Ссылки на проекты присылайте в ответе на это объявление. Итак, требуется: - Придумать и отрисовать упрощенные скриншоты в векторе (прикинуть расположение ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимировать 2D-персонажей

    Для работы над проектом (около 30 сек) требуется опытный персонажный аниматор. Минимальный уровень навыков https://www.youtube.com/watch?v=C_9U927sw4w https://www.youtube.com/watch?v=NaigXA-upig Нужны не только примитивные движения типа помахивания руками и головой, но и повороты на 90 градусов, ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать иллюстрации с персонажами

    Нужен аккуратный иллюстратор, который по отрисованным от руки эскизам сможет отрисовать цветных ВЕКТОРНЫХ персонажей для ролика (несколько иллюстраций). Наличие опыта подготовки персонажей к анимации (перекладной) приветствуется. Сложность персонажей примерно ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимация для дудл видео

    Нам нужно сделать анимацию рисования картинок для дудл видео, смонтированную под голос. С нашей стороны мы даем озвучку, иллюстрации, где заливки отделены от фона (объекты, если это необходимо, разделяете вы сами). Мы ищем ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Куплю качественные видеофрагменты на тему счастливого семейства

    $15

    Нужны видеофрагменты (футижи) для видеоролика высокого качества с разрешением не менее 1920*1080 пикселей, лучше 4К. Сцены должны быть светлыми, насыщенными цветами, без шума. Нужны видеофрагменты, где люди крупным планом, с позитивными эмоциями, радуются жизни. ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются 3D-визуализаторы для архитектурного проекта

    Для работы над архитектурным проектом требуются 3D визуализаторы. Среда – 3DS MAX. Проект будет длиться примерно с 1 по 18 марта. Требуется визуализировать экстерьеры жилых комплексов для анимации и ...

    3ds Max
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются 3D моделеры для архитектурного проекта

    Для работы над архитектурным проектом требуются 3D моделеры. Среда – 3DS MAX. Проект будет длиться примерно с 1 по 18 марта. Моделировать нужно будет экстерьеры жилых комплексов, окружение, малые архитектурные формы. ...

    3ds Max
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад