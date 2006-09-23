INVOCO – молодая и развивающаяся IT-компания, которая специализируется на предоставлении комплекса услуг по созданию WEB-решений и разработке ПО на заказ для малого и среднего бизнеса. Несмотря на молодой возраст, профессионализм нашей команды и инновационные взгляды на информационные технологии позволяют нам эффективно воплощать в жизнь проекты, приносящие Вам успех.

Политика компании в области качества заключается в стремлении производить высокотехнологичные продукты и услуги, не только полностью удовлетворяющие, но и превосходящие ожидания наших клиентов.