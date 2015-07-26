Переводчик. Китайский язык
Образование:
Харьковский Национальный Университет им. В.Н.Каразина
Проходила стажировку в университе Fudan (6 месяцев) и Sisu (3 месяца) в г.Шанхай, Китай
Имею международный сертификат на уровень знания китайского языка – «HSK 5»
Делаю письменные переводы по любой тематике в направлениях:
китайский — русский
русский — китайский (перевод корректируется носителем)
Своевременность и грамотность гарантирую.
Работаю только по предоплате 50% от бюджета проекта.
Контактные данные:
Email [email protected]
Телефон +38 (063) 389-15-33