Переводчик. Китайский язык

Образование:

Харьковский Национальный Университет им. В.Н.Каразина

Проходила стажировку в университе Fudan (6 месяцев) и Sisu (3 месяца) в г.Шанхай, Китай

Имею международный сертификат на уровень знания китайского языка – «HSK 5»

Делаю письменные переводы по любой тематике в направлениях:

китайский — русский

русский — китайский (перевод корректируется носителем)

Своевременность и грамотность гарантирую.

Работаю только по предоплате 50% от бюджета проекта.

Контактные данные:

Email [email protected]

Телефон +38 (063) 389-15-33