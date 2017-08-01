iodubitskaya

Ирина Дубицкая iodubitskayaiodubitskaya
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Аналитик, 4х летний опыт в написании научных статей
Меня зовут Ирина, по образованию Аналитик (РЭУ им Плеханова, математические методы в экономике). 4х летний опыт в написании научных работ: статьи, курсовые, дипломные работы, диссертации (более 500 в общей сложности), статистический анализ, разработка бизнес-планов и продвижение организации. Разбираюсь в финансовых рынках, форексе, пишу обзоры.
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