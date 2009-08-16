Сайт визитка!

Данный сайт разрабатывается как информационное поле и позволяет разместить как информацию о компании так и контактные данные и прайс-листы. Оригинальный дизайн, простая графика, система управления – все, что нужно небольшой компании!

Сайт стандарт.

С презентабельным дизайном, с flash-анимацией и простотой пользования. Отличный вариант для небольших организаций, желающих открыть для себя новые горизонты!

Сайт для малого бизнеса.

«Малый бизнес» позволяет с минимальными затратами создать собственный интернет-магазин, поддерживать работу дилерских сетей и управлять контентом сайта. Авторский дизайн, красивая flash-графика – все это подчеркнет имидж вашей компании.

По любым вопросам обращайтесь по:

ICQ: 273-834-043 (Марина) 401188964 (Дмитрий)

Email: [email protected] ; [email protected]

Все дизайны были выполнены нашими сотрудниками. Цена на дизайн формируется после переговоров. Цена может варьироваться в зависимости от сложности технического задания , так же как и сроки.