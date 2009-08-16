Здравствуйте Необходимо сделать сайт на системе uCoz верстка готова Требуется создать структуру (стр), включить и настроить модули , тз имеется. Дизайн посажу сам.
Сайт визитка!
Данный сайт разрабатывается как информационное поле и позволяет разместить как информацию о компании так и контактные данные и прайс-листы. Оригинальный дизайн, простая графика, система управления – все, что нужно небольшой компании!
Сайт стандарт.
С презентабельным дизайном, с flash-анимацией и простотой пользования. Отличный вариант для небольших организаций, желающих открыть для себя новые горизонты!
Сайт для малого бизнеса.
«Малый бизнес» позволяет с минимальными затратами создать собственный интернет-магазин, поддерживать работу дилерских сетей и управлять контентом сайта. Авторский дизайн, красивая flash-графика – все это подчеркнет имидж вашей компании.
По любым вопросам обращайтесь по:
ICQ: 273-834-043 (Марина) 401188964 (Дмитрий)
Email: [email protected] ; [email protected]
Все дизайны были выполнены нашими сотрудниками. Цена на дизайн формируется после переговоров. Цена может варьироваться в зависимости от сложности технического задания , так же как и сроки.
- $50Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад