Разработка и продвижение сайтов на Tilda
Разрабатываю сайты любой сложности на Tilda. Разработка сайта включает в себя дизайн и проектирование, а также настройку и дальнейшее продвижение проекта в Интернете.
Всегда в контакте с заказчиком. Не допускаю дедлайнов, работаю быстро, качественно и без срыва сроков.
Примеры работ:
1. Сайт для МУП "Парки, инвестиции, туризм". www.pit-kultura23.ru
2. Барбершоп Zone Barber. zonebarber.tilda.ws
3. Мой личный сайт. iolmerx.tilda.ws
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