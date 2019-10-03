iolmerX

Олег iolmerX

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка и продвижение сайтов на Tilda

Разрабатываю сайты любой сложности на Tilda. Разработка сайта включает в себя дизайн и проектирование, а также настройку и дальнейшее продвижение проекта в Интернете.  

Всегда в контакте с заказчиком. Не допускаю дедлайнов, работаю быстро, качественно и без срыва сроков. 

Примеры работ: 

1. Сайт для МУП "Парки, инвестиции, туризм". www.pit-kultura23.ru 

2. Барбершоп Zone Barber. zonebarber.tilda.ws 

3. Мой личный сайт. iolmerx.tilda.ws