В 2004 году окончил Тернопольский государственный технический университет, факультет компьютерных технологий (диплом с отличием). Тема дипломной работы – разработка клиент-серверной информационной системы для ведения складского учета (Delphi/InterBase). В 2005 году сдал сертификационные екзамены по программированию и администрированию баз даных Microsoft SQL-server. Писал различные программы на Delphi по расчету заработной платы, складскому учету (с использованием БД MSSQL, InterBase), а также ЄAaдавал CGI-модули для отображения таблиц из базы на web-страницах (статистика использования траффика интернет-провайдера Dilines в г.Тернополь). Работал программистом в одном из коммерческих банков.