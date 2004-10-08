Привіт,
Мене звуть Катерина і я фрілансер, який допомагає людям втілювати їхні ідеї в життя.
Можу без проблем виконати проекти флаєрів, плакатів, візиток, каталогів, брошур.
Я також вмію упорядковувати текст у книгах, газетах та різних публікаціях.
?? В мої навички також входить підготовка таких проектів до друку.
?? Програми, в яких я працюю:
? adobe Photoshop,
? adobe Illustrator,
? adobe Indesign.
?? Зв'яжіться зі мною, і я докладу всі свої навички і все можливе, щоб зробити те, що ви задумали.
Портфолио
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