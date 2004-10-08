Привіт,

Мене звуть Катерина і я фрілансер, який допомагає людям втілювати їхні ідеї в життя.

Можу без проблем виконати проекти флаєрів, плакатів, візиток, каталогів, брошур.

Я також вмію упорядковувати текст у книгах, газетах та різних публікаціях.

?? В мої навички також входить підготовка таких проектів до друку.

?? Програми, в яких я працюю:

? adobe Photoshop,

? adobe Illustrator,

? adobe Indesign.

?? Зв'яжіться зі мною, і я докладу всі свої навички і все можливе, щоб зробити те, що ви задумали.