Front-end developer

Адаптивная верстка быстро и качественно :

Здравствуйте, меня зовут Максим, я web-разработчик, занимаюсь созданием сайтов любой сложности.

Адаптивно и с высокой скоростью загрузки, также результат будет выглядеть одинаково во всех браузерах и устройствах . Строгое соблюдение сроков. Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.

Для разработки использую:

- HTML, CSS

- SASS , PUG

- Bootstrap ¾

- Photoshop, Figma

- GIT

- JavaScript, JQuery

- React

- GULP

Цена зависит от особенностей разработки. Страница визитка, лендинг – от 30$ до 100$, более сложные сайты, интернет-магазины – дороже.

При дополнительной оплате возможна поддержка в будущем, и услуги web-дизайнера.