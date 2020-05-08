Front-end developer
Адаптивная верстка быстро и качественно :
Здравствуйте, меня зовут Максим, я web-разработчик, занимаюсь созданием сайтов любой сложности.
Адаптивно и с высокой скоростью загрузки, также результат будет выглядеть одинаково во всех браузерах и устройствах . Строгое соблюдение сроков. Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.
Для разработки использую:
- HTML, CSS
- SASS , PUG
- Bootstrap ¾
- Photoshop, Figma
- GIT
- JavaScript, JQuery
- React
- GULP
Цена зависит от особенностей разработки. Страница визитка, лендинг – от 30$ до 100$, более сложные сайты, интернет-магазины – дороже.
При дополнительной оплате возможна поддержка в будущем, и услуги web-дизайнера.
Портфолио
- Адаптивная верстка landing page "Видео-курс"92 просмотра
- Адаптивная верстка landing page "График"97 просмотров
- Адаптивная верстка "Инвестиции в недвижимость"85 просмотров
- Адаптивная верстка landing page "Tест-трейдера"97 просмотров