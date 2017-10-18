ionovalexpr

Ищем менеджера по поиску партнеров в крупную рекламную сеть на постоянной основе, удаленно. Требования:[list][*]Понимание особенностей продажи/покупки трафика, профильных терминов (CTR, CPM, CPC и прочие)[*]Умение добиться контакта с ЛПР[*]Опыт работы с холодными звонками приветствуется[*]Пунктуальность, внимательность, усидчивость[*]Умения составлять ...
- $500Управление проектами8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Производим новый набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу. Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Производим новый набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу. Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Производим новый набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу.Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами в ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Производим дополнительный набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу. Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами в ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Производим дополнительный набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу. Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами в ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
[b]Задача: [/b]Необходим копипастинг предоставленных новостей. Картинки необходимо брать либо с материала, либо подбирать в ручную. Изображения обязательно должны быть в хорошем качестве (никаких размытостей, зерен и присутствия водяных знаков на изображении), минимальный размер картинки по ширине ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Производим набор девушек и женщин в опытную команду. [b]На постоянную основу.[/b] Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами в ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад