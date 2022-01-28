ionovmichael

Фотореалистичная 3D-визуализация с гарантией соблюдения сроков в договоре Использую 3Ds Max, Corona, Adobe Photoshop
❗ Как мы взаимодействуем:
1 Обсуждение уровня итоговой работы и того, какую именно цель она преследует.
2 Получение документации для работы – чертежи из AutoCAD или чертежи с размерами помещения, а также планировка помещения с расстановкой мебели и основных элементов.
3 Получение фотографий мебели или конкретные ссылки на 3dмодели.
4 Обсуждение цветовой гаммы дизайн-проекта.
5 Договариваемся на пакет правок в зависимости от этапа дизайн-проекта.
6 Предоплата 30% перед началом работы и оплата перед получением финальных рендеров после итогового согласования и отсутствия правок.
Ответственность, соблюдение сроков, периодическая отчетность - приемлемые вещи для меня!
Цены:
- от 300р\кв. метр
- скидка 20% на каждый третий заказ при долгосрочном сотрудничестве