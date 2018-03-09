ioprst

Константин ioprst

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Субтитры: сделать субтитры и вшить их в видео

    Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/ Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/ Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.

    Видеомонтаж42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн визитки

    Нужен дизайн визитки по прилагаемому макету.  Фото можно взять из моего профиля Инстаграм (см. макет).  Там, где номер телефона, первый значёк означает просто телефонную трубку (что на этот номер можно звонить, можете выбрать ...

    Дизайн продукции47 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Субтитры: сделать субтитры и вшить их в видео

    Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/ Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/ Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лэндинг

    Здравствуйте!  Нужно сделать (доделать) лэндинг (дизайн, вёрстка, программирование), с которым не справился предыдущий подрядчик.  Описание задачи: https://youtu.be/yENm2m7rdmc Предыдущие версии лэнда (ссылки могут не работать):  http://secureex.bget.ru/pestova/ https://pestova.sitemaket.ru ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать лэндинг, поменять дизайн

    Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало. Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели.  Лэндинг сейчас про ремонт, а ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг для Инстаграм

    Что нужно сделать:  Написать несколько десятков постов для Инстаграм на заранее подготовленные темы и по заранее подготовленным описаниям.  Что это значит?  Мы готовим картинки постов и делаем к ним видеоописания. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить шаблон сайта на WordPress хостинг, и настроить локализацию

    Я покупаю этот шаблон для WordPress: https://demo.themesharbor.com/aquene/ Мне необходимо: - Установить его на мой хостинг. - Русифицировать, т.е.: -- Взять все шрифты сайта. Найти версии этих шрифтов с русской типографикой. Если ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск Instagram-блогеров для рекламы

    Здравствуйте!  Подробное описание задачи, что, почему и зачем в прилагаемом к заданию файле. Там же ссылка на видео на YouTube с описанием задания. А также ссылки на мой инстаграм-аккаунт и образцы скринов, а ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн шапки YouTube канала

    Здравствуйте!  Нужен дизайн шапки канала на YouTube. Подробное описание задания я записал в видео: https://youtu.be/-VLuD2uY42U Макет шапки, из руководства пользователя YouTube: https://bit.ly/2BaiRRE В качестве фона используем фото моих ремонтов. Я подобрал ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн интерьера трёхкомнатной квартиры 77 м2

    Нужен полный дизайн-проект 3-комнатной квартиры: визуализации + чертежи + ведомость отделки.   Квартира находится в Санкт-Петербурге.   Образец проекта (нужен такой или подробнее): yadi.sk/i/9du1xkAfvfLwXA  Видеоописание задачи: youtu.be/NWAOUEtVpR0  В квартире 10 лет назад делали ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер интерьера удалённо

    $1000

    Здравствуйте! Мы — студия дизайна интерьера архитектора Елизаветы Пестовой, находимся в Санкт-Петербурге. Делаем дизайн-проекты и ремонты квартир с 2009 года. В 2015 г. мы решили закрыть офис, и с тех пор все наши ...

    AutoCAD
    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизировать загрузку лэндинга по Google PageSpeed Insights

    Лэндинг: https://bit.ly/2znKmtn Медленно грузится, что убивает конверсию.  Нужно вывести его в зелёную зону для мобильных и десктопных по рекомендациям Google PageSpeed Insights.  Изображения уже оптимизировал. Если Вам удастся сжать ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки лэндинга

    В отклике пишите пожалуйста сроки и стоимость.  Лэндинг: https://bit.ly/2m0ME7X Правки:  1) Убрать всплывающую галерею в десктопной версии. Видеоописание (26 секунд): https://youtu.be/SKRJltB7dNk На десктопе при щелчке на ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки лэндинга

    Внести правки вёрстки на существующий лэндинг, сделать 3 разных версии.  Описание: https://youtu.be/xuPMzXqGrsg

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поправить адаптив лэндинга

    Мой лэндинг: clck.ru/Dgt3D (есть исходники)  Мне не нравится, как отрабатывает его адаптив под разные размеры экранов.   Как должен работать адаптив (видео, 33 секунды): youtu.be/LFS0wGLABsE  Как должен выглядеть лэнд в разных разрешениях:  ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вёрстка одностраничника по PSD

    Есть такой одностраничник (я его владелец, есть все исходники): bit.ly/2strL9e  Его нужно переверстать так (есть макет в PSD): yadi.sk/d/cVFfsnI03X4P2K  И ещё в более простом варианте примерно так (одиноэкранник): ibb.co/jZCVF8  Обратите внимание, шрифты на макете отличаются ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Landing page "под ключ": дизайн + вёрстка + программирование

    Нужен лендинг, тематика: "Ремонт под ключ в СПб."  Есть подробное и ясное задание, с перечислением блоков контента, их расположения на странице, того, как всё должно работать.   Ссылка на ТЗ: bit.ly/2IsTjop  В отклике укажите: ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разместить 3D-панорамы Kolor Panotour на сайте на MODx Evo.

    $18

    Есть сайт на MODx Evo: http://bit.ly/1Twrhpy Нужно разместить на этом сайте вот такие 3D-панорамы: http://bit.ly/2BoGqYS (это сайт нашего подрядчика по панорамам) Понарамы нужно разместить по 10-12 на странице, одна под другой, так же, ...

    HTMLjQueryMODXWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавить видео с YouTube в сайдбар

    $9

    Сайт: bit.ly/1Twrhpy  Движок: MODx Evo  Задача:  Выводить видео в сайдбаре, примерно так: bit.ly/2oP3AjD  Посмотрите видео с описанием задачи (2.5 минуты)): bit.ly/2D7oDCm  Требование к исполнителю: опыт работы с MODx Evo.  ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • MODx Evo исправить скрипт формы обратной связи eForm

    Сайт: bit.ly/1Twrhpy  На нём форма обратной связи. Сообщения из формы приходят на почту. Сайт активно спамят. Образец спама: hkar.ru/QBwH  Из образца видно, что имя отправителя указано латиницей. В нормальных заявках имя отправителя всегда указывают кириллицей.   ...

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

DeniGrom
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Правки лэндинга
Рекомендую к сотрудничеству.
Замечательно!
Ответный отзыв
farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
$65
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка одностраничника по PSD
Всё отлично, рекомендую
Всё отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
DeniGrom
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Поправить адаптив лэндинга
Отличный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата, приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро, качественно, точно в соответствии с ТЗ! Буду продолжать работу с Денисом.
Ответный отзыв
niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Разместить 3D-панорамы Kolor Panotour на сайте на MODx Evo.
HTMLjQueryMODXWordPress
Работой доволен. Все отлично
Быстро, качественно, надёжно! Сделали с Николаем несколько проектов. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв
niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Добавить видео с YouTube в сайдбар
MODX
Заказчик ответственный, предоставил все необходимые доступы. По всем вопросам отвечал оперативно. Оплата моментальная после выполнения. Сотрудничеством доволен!
Задание выполнено точно и в срок. Николай оперативно выходил на связь, учитывал все комментарии. Рекомендую! Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв