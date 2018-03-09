Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/ Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/ Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.
- Видеомонтаж42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн визитки по прилагаемому макету. Фото можно взять из моего профиля Инстаграм (см. макет). Там, где номер телефона, первый значёк означает просто телефонную трубку (что на этот номер можно звонить, можете выбрать ...Дизайн продукции47 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/ Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/ Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.Видеомонтаж30 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать (доделать) лэндинг (дизайн, вёрстка, программирование), с которым не справился предыдущий подрядчик. Описание задачи: https://youtu.be/yENm2m7rdmc Предыдущие версии лэнда (ссылки могут не работать): http://secureex.bget.ru/pestova/ https://pestova.sitemaket.ru ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало. Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели. Лэндинг сейчас про ремонт, а ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Что нужно сделать: Написать несколько десятков постов для Инстаграм на заранее подготовленные темы и по заранее подготовленным описаниям. Что это значит? Мы готовим картинки постов и делаем к ним видеоописания. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Я покупаю этот шаблон для WordPress: https://demo.themesharbor.com/aquene/ Мне необходимо: - Установить его на мой хостинг. - Русифицировать, т.е.: -- Взять все шрифты сайта. Найти версии этих шрифтов с русской типографикой. Если ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Подробное описание задачи, что, почему и зачем в прилагаемом к заданию файле. Там же ссылка на видео на YouTube с описанием задания. А также ссылки на мой инстаграм-аккаунт и образцы скринов, а ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн шапки канала на YouTube. Подробное описание задания я записал в видео: https://youtu.be/-VLuD2uY42U Макет шапки, из руководства пользователя YouTube: https://bit.ly/2BaiRRE В качестве фона используем фото моих ремонтов. Я подобрал ...Баннеры23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен полный дизайн-проект 3-комнатной квартиры: визуализации + чертежи + ведомость отделки. Квартира находится в Санкт-Петербурге. Образец проекта (нужен такой или подробнее): yadi.sk/i/9du1xkAfvfLwXA Видеоописание задачи: youtu.be/NWAOUEtVpR0 В квартире 10 лет назад делали ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Мы — студия дизайна интерьера архитектора Елизаветы Пестовой, находимся в Санкт-Петербурге. Делаем дизайн-проекты и ремонты квартир с 2009 года. В 2015 г. мы решили закрыть офис, и с тех пор все наши ...Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Лэндинг: https://bit.ly/2znKmtn Медленно грузится, что убивает конверсию. Нужно вывести его в зелёную зону для мобильных и десктопных по рекомендациям Google PageSpeed Insights. Изображения уже оптимизировал. Если Вам удастся сжать ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
В отклике пишите пожалуйста сроки и стоимость. Лэндинг: https://bit.ly/2m0ME7X Правки: 1) Убрать всплывающую галерею в десктопной версии. Видеоописание (26 секунд): https://youtu.be/SKRJltB7dNk На десктопе при щелчке на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Внести правки вёрстки на существующий лэндинг, сделать 3 разных версии. Описание: https://youtu.be/xuPMzXqGrsgЗавершен7 лет назад
Мой лэндинг: clck.ru/Dgt3D (есть исходники) Мне не нравится, как отрабатывает его адаптив под разные размеры экранов. Как должен работать адаптив (видео, 33 секунды): youtu.be/LFS0wGLABsE Как должен выглядеть лэнд в разных разрешениях: ...Завершен7 лет назад
Есть такой одностраничник (я его владелец, есть все исходники): bit.ly/2strL9e Его нужно переверстать так (есть макет в PSD): yadi.sk/d/cVFfsnI03X4P2K И ещё в более простом варианте примерно так (одиноэкранник): ibb.co/jZCVF8 Обратите внимание, шрифты на макете отличаются ...Завершен7 лет назад
Нужен лендинг, тематика: "Ремонт под ключ в СПб." Есть подробное и ясное задание, с перечислением блоков контента, их расположения на странице, того, как всё должно работать. Ссылка на ТЗ: bit.ly/2IsTjop В отклике укажите: ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $18
Есть сайт на MODx Evo: http://bit.ly/1Twrhpy Нужно разместить на этом сайте вот такие 3D-панорамы: http://bit.ly/2BoGqYS (это сайт нашего подрядчика по панорамам) Понарамы нужно разместить по 10-12 на странице, одна под другой, так же, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $9
Сайт: bit.ly/1Twrhpy Движок: MODx Evo Задача: Выводить видео в сайдбаре, примерно так: bit.ly/2oP3AjD Посмотрите видео с описанием задачи (2.5 минуты)): bit.ly/2D7oDCm Требование к исполнителю: опыт работы с MODx Evo. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт: bit.ly/1Twrhpy На нём форма обратной связи. Сообщения из формы приходят на почту. Сайт активно спамят. Образец спама: hkar.ru/QBwH Из образца видно, что имя отправителя указано латиницей. В нормальных заявках имя отправителя всегда указывают кириллицей. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад