Удаленная техподдержка пользователей с помощью Х-Lite, Skype, Teamviewer, Ammyadmin, RDP. Использую любую CRM.
Обработка телефонных звонков и электронной почты — понимание ошибки, описанной в заявке,
регистрация и доведение заявок до закрытия;
Взаимодействие с разработчиками, менеджерами по продаже.
Удаленное администрирование.
Опыт работы со своими постоянными клиентами в сфере информатизации более 10-х лет.
Опыт работы в консультировании и техподдержке.
Доступность на IP-телефоне/скайпе/почтеминимум 9 часов в день — с 9 до 18 часов.
Стабильный интернет для работыVoIP-телефонии, видеосвязь — канал в 100 Мбит/с.
Возможность работать в ночное время с 00.00 до 06.00 и в выходные.
Возможность работать он-лайн полный рабочий день.
Желание работать с людьми.
Приветливость и позитивный настрой.
Ответственность и желание проникнуться потребностями клиента.
Говорю с клиентами с душой, а не«чтобы отцепились».
Грамотная устная и письменная речь без слов-паразитов и сленга.
Базовые навыки телепатии).