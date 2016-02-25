Ищу работу Специалист (менеджер) технической поддержки (удаленно)

Удаленная техподдержка пользователей с помощью Х-Lite, Skype, Teamviewer, Ammyadmin, RDP. Использую любую CRM.

Обработка телефонных звонков и электронной почты — понимание ошибки, описанной в заявке,

регистрация и доведение заявок до закрытия;

Взаимодействие с разработчиками, менеджерами по продаже.

Удаленное администрирование.

Опыт работы со своими постоянными клиентами в сфере информатизации более 10-х лет.

Опыт работы в консультировании и техподдержке.

Доступность на IP-телефоне/скайпе/почтеминимум 9 часов в день — с 9 до 18 часов.

Стабильный интернет для работыVoIP-телефонии, видеосвязь — канал в 100 Мбит/с.

Возможность работать в ночное время с 00.00 до 06.00 и в выходные.

Возможность работать он-лайн полный рабочий день.

Желание работать с людьми.

Приветливость и позитивный настрой.

Ответственность и желание проникнуться потребностями клиента.

Говорю с клиентами с душой, а не«чтобы отцепились».

Грамотная устная и письменная речь без слов-паразитов и сленга.

Базовые навыки телепатии).