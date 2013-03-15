о себе

Несмотря на филологическое образование, победы в школьных и университетских творческих конкурсах, работа автора за деньги для меня нова. Поэтому, как многие новички, я критична к себе и уважительна к нанимателю. Богиней от литературы себя не считаю, Непризнанный гений из серии «поэты тоже должны есть, но скоро-скоро настанет мое время» - тоже не про меня. В моем арсенале есть здоровое чувство юмора, знание основных правил составления текстов любой направленности, умение быстро разбираться в новых для себя темах (о, гугл!), желание работать . Обращайтесь, буду рада поработать.