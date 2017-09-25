Нашему проекту интернет-магазина с каталогом по продаже продукции необходимо доработать дизайн страниц. А именно: 1. Подобрать новые картинки на некоторые разделы. 2. Доработать дизайн шапки сайта (добавить баннер про акцию) 3. Разработать баннер для страницы товара, рекламирующий то, ...
- Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо в короткие сроки полностью скопировать сайт аналог http://chztpa.ru/ CMS: Строго 1С-Битрикс. Переносим все, каталог, товары, текстовые страницы. Нужна также помочь в копирайтинге, чтобы написать новые тексты о компании. подобрать фото из интернета о компании, вставить имеющийся у нас ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нам необходимо оперативно сделать лендинг на каком-то из конструкторе. Желательно Tilda. Продвижение сантехнической продукции определенного бренда. У нас есть информация: о бренде, его УТП, популярности, каталог продукции, который мы хотим представить на лендинге, другая информация о ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Конечный результат - вероятно HTML шаблон для отправки рассылки через E-mail клиент или систему отправки сообщений (MailChimp, Tilda). По размеру она на 1-2 экрана. Срок 1-4 часа. В предложении указывайте примеры работ по E-mail рассылкам!!!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо помочь настроить каталог товаров, правильно загрузить товары из Excel, донастроить вывод структуры в каталоге. CMS уже установлена, сайт уже сделан на коробочном решении 1С-Битрикс... Вероятно, нам необходим свободный специалист со знаниями Битрикса, чтобы в короткие сроки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима верстка + разработка лендинга с одной контентной страницей (обычный текст на внутренней странице). Есть дизайн-макет в Sketch, исходник. Комментарии по анимации и сам макет находится вот тут: https://projects.invisionapp.com/share/ZPCUTBY3Y#/screens/253288409/comments Верстка с небольшими параллакс эффектами и мини анимацией. Надо натянуть на ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад