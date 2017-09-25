iosios

Виталий iosios

 
43 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Необходима выполнить работы по доработке дизайна нашего проекта.

    Нашему проекту интернет-магазина с каталогом по продаже продукции необходимо доработать дизайн страниц. А именно: 1. Подобрать новые картинки на некоторые разделы. 2. Доработать дизайн шапки сайта (добавить баннер про акцию) 3. Разработать баннер для страницы товара, рекламирующий то, ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо скопировать сайт-каталог

    Необходимо в короткие сроки полностью скопировать сайт аналог http://chztpa.ru/ CMS: Строго 1С-Битрикс. Переносим все, каталог, товары, текстовые страницы. Нужна также помочь в копирайтинге, чтобы написать новые тексты о компании. подобрать фото из интернета о компании, вставить имеющийся у нас ...

    Битрикс1С-БитриксРекламная кампания
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать лендинг по продукции

    Добрый день. Нам необходимо оперативно сделать лендинг на каком-то из конструкторе. Желательно Tilda. Продвижение сантехнической продукции определенного бренда. У нас есть информация: о бренде, его УТП, популярности, каталог продукции, который мы хотим представить на лендинге, другая информация о ...

    Tilda
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Срочно (сегодня) нужно сделать дизайн-шаблон e-mail рассылки

    $50

    Конечный результат - вероятно HTML шаблон для отправки рассылки через E-mail клиент или систему отправки сообщений (MailChimp, Tilda). По размеру она на 1-2 экрана. Срок 1-4 часа. В предложении указывайте примеры работ по E-mail рассылкам!!!

    HTMLTilda
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь в настройке сайта с каталогом 1С-Битрикс

    Необходимо помочь настроить каталог товаров, правильно загрузить товары из Excel, донастроить вывод структуры в каталоге. CMS уже установлена, сайт уже сделан на коробочном решении 1С-Битрикс... Вероятно, нам необходим свободный специалист со знаниями Битрикса, чтобы в короткие сроки ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка + Разработка

    Необходима верстка + разработка лендинга с одной контентной страницей (обычный текст на внутренней странице). Есть дизайн-макет в Sketch, исходник. Комментарии по анимации и сам макет находится вот тут: https://projects.invisionapp.com/share/ZPCUTBY3Y#/screens/253288409/comments Верстка с небольшими параллакс эффектами и мини анимацией. Надо натянуть на ...

    WordPressБитриксSketch
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад