ioulia

Юлия ioulia

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Тексты для вашего бизнеса, сайта, POS-материалов и рассылок!

Привет, я Юля. У меня три высших образования, два иностранных языка, и вся соль в том, что люблю работать с текстами. 

Умею находить общий язык с людьми и вкладывать душу в тексты, проекты, компанию. Создам описание продукта на сайт, поучаствую в креативных сессиях, подготовлю презентацию, отредактирую текст, придумаю слоганы и синопсисы, создам рассылку, напишу сценарий коммерческого ролика (или образовательной программы). Я не боюсь сложных тем, мне будет в удовольствие поискать новую информацию, чтобы создать хороший текст. 

Работаю по 50% предоплате и с брифом, который вам потребуется заполнить. Стоимость каждого проекта оценивается индивидуально: сроки, сложность, тема - это важные критерии, которые влияют на мою работу.  

Пожалуйста, обратите внимание, что я не работаю в узкопрофилированных направлениях. 

Буду рада получить обратную связь и ответить на ваши вопросы :)

Сценарий для ролика