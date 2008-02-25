ip_design

Петр Иванов ip_design

 
37 летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Иванов Петр Петрович

25.02.1986

Образование:

Тольяттинская Академия Управление, 5 курс, дизайнер.

Освоенные программы:

Macromedia Freehand

Corel Draw

Macromedia Dreamweaver

Flash

Adobe Photoshop

Навыки:

Создание простого грамотного дизайна.

Сайты, фирменный стиль, плакаты, логотипы, баннеры (dynamic and static).

Дизайн сайта