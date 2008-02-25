Иванов Петр Петрович
25.02.1986
Образование:
Тольяттинская Академия Управление, 5 курс, дизайнер.
Освоенные программы:
Macromedia Freehand
Corel Draw
Macromedia Dreamweaver
Flash
Adobe Photoshop
Навыки:
Создание простого грамотного дизайна.
Сайты, фирменный стиль, плакаты, логотипы, баннеры (dynamic and static).
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Портфолио
- United Experts. Вторая страница (принятый)179 просмотров
- United Experts. Макет 0 (принятый)188 просмотров
- "United Experts" макет 2205 просмотров
- "United Experts" макет 1228 просмотров
- Аэрокосмос255 просмотров
- Супротек253 просмотра
- Самарский областной фонд жилья и ипотеки295 просмотров
- Флаер современного моторного масла "Супротек"223 просмотра