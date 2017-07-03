Опыт работы (более 10 лет).

Сопровождение проектов (менеджмент), составление отчетов, смет и подготовка сопутствующей документации по договорам и государственным контрактам. Подготовка документации на подачу заявок по конкурсам Минобрнауки и

т.п. Сопровождение международных проектов. Подготовка презентаций в Power Point по различным тематикам и для различных мероприятий. Организация международных и всероссийских конференции (контактное лицо, ответственный за организацию, подготовка всех материалов). Подготовка к печати сборников тезисов докладов, брошюр с программами конференций. Заведующая редакцией научного журнала. Степень кандидата химических наук. Руководство научной работой студентов, дипломников и аспирантов. Администратор сайта лаборатории.

Умение работать с большим объемом информации, умение работать слюдьми, свободное владение основными программами Microsoft Office, HTML, отвественность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Мои контакты: e-mail: [email protected], skype: ip_work2010