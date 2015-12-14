iparczynski

Разработка веб-приложений любой сложности.

Имею опыт работы в сфере веб-технологий более 10 лет.

Профессиональная верстка адаптивных страниц HTML5, CSS3.

Скрипты на странице как на jQuery так и на чистом JavaScript.

Программирование проектов любой сложности PHP5, AJAX, MySQL.

Есть навыки работы с FreeBSD, nginx, php-fpm.

Есть большой опыт разработки тем и различных плагинов для WordPress.

Возможна разработка CMS с нуля под конкретные задачи.

Контактные данные предоставлю заказчику через ЛС.