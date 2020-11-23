ipashin200

Дизайн , верстка , сайты под ключ.Мои контакты:
e-mail: [email protected],
Telegram: @ipashin2000- https://t.me/ipashin2000
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3/4.
- Flexbox
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Wordpress
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
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