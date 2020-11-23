ipashin200

Дизайн , верстка , сайты под ключ.Мои контакты:

e-mail: [email protected],

Telegram: @ipashin2000- https://t.me/ipashin2000

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3/4.

Flexbox

LESS/SCSS

GulpJS

Wordpress

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую: