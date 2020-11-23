ipashin200

Илья ipashin200

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Дизайн , верстка , сайты под ключ.Мои контакты:

e-mail: [email protected],

Telegram: @ipashin2000- https://t.me/ipashin2000

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3/4.
  • Flexbox
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Wordpress
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.