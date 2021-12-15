ipavlichenko

Веб-дизайнер

Меня зовут Ирина, я веб-дизайнер. Занимаюсь разработкой сайтов «под ключ». Делаю лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины и многостраничные сайты.

Благодаря высшему образованию инженера, у меня отлично развито логическое мышление. Мне легко создавать продуманную структуру, которая даёт высокую конверсию сайта.

За время работы в банке кредитным специалистом, я прокачала свой навык продаж. Теперь быстро выявляю потребность клиента и умею отрабатывать возражения. Поэтому прекрасно понимаю как донести ценность продукта до покупателя на сайте.

Люблю создавать уют и организовывать пространство в своей квартире. Обожаю все, что связано с косметикой и уходом за собой. А еще в свободное время мне нравится выпекать тортики.

Сайт-портфолио: http://ipavlichenkoo.tilda.ws