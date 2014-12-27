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Письменский Илья Михайлович Дата рождения: 03 июня 1990 (24 года)

Регион: Николаев

Телефон:+380675171713

E-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/ilya.pismenskiy

[/table] Ключевая информация· Опыт работы фармацевтом и медицинскимпредставителем· Хорошие коммуникативные навыки· Веду активный образ жизни· Награжден грамотой за высокие показателив продажах и активное участие в жизни коллектива аптеки Опыт работы ООО "Стиролоптфармторг" Фармацевтиюль 2009 - июль 2013(4 года )

Отпуск и оформление медикаментов итоваров медицинского назначения по требованиям населению. Консультация

посетителей, оформление документов, прием и выкладка товара. ООО «Scan Biotech» Медицинский представитель (RX)июнь 2013 – август 2014 (1 год и 2 месяца) Повышение продаж и выполнение планапродаж. Работа с аптеками. Работа с ЛПУ города Николаева. Поиск новых

прескрайберов и сохранение отношений с

имеющимися. Учет и планирование. Командировки по области. ООО «Dia Pharma Ltd» Менеджер по вопросам регионального развитиясентябрь 2014 – ноябрь 2014 Повышение продаж и выполнение планапродаж. Работа с аптеками. Работа с ЛПУ города Николаева и области. Поиск новых

прескрайберов и сохранение отношений с

имеющимися. Учет и планирование. Командировки по области. Образование[table]

Запорожский государственный медицинский университет (Запорожье, Украина)

[/table]Год окончания 2014Фармация, Специалист[table]

Николаевский базовый медицинский колледж (Николаев, Украина)

[/table]Год окончания 2009Фармация, бакалавр Владение языкамиРусский – в совершенствеУкраинский – в совершенствеАнглийский – средне Дополнительная информация[table]

Компьютерные навыки

[/table]Опытный пользователь[table]

Увлечения и интересы

[/table]Шахматы, плаванье.