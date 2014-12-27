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Письменский Илья Михайлович Дата рождения: 03 июня 1990 (24 года)
Регион: Николаев
Телефон:+380675171713
E-mail: [email protected]
https://www.facebook.com/ilya.pismenskiy
[/table] Ключевая информация· Опыт работы фармацевтом и медицинскимпредставителем· Хорошие коммуникативные навыки· Веду активный образ жизни· Награжден грамотой за высокие показателив продажах и активное участие в жизни коллектива аптеки Опыт работы ООО "Стиролоптфармторг" Фармацевтиюль 2009 - июль 2013(4 года )
Отпуск и оформление медикаментов итоваров медицинского назначения по требованиям населению. Консультация
посетителей, оформление документов, прием и выкладка товара. ООО «Scan Biotech» Медицинский представитель (RX)июнь 2013 – август 2014 (1 год и 2 месяца) Повышение продаж и выполнение планапродаж. Работа с аптеками. Работа с ЛПУ города Николаева. Поиск новых
прескрайберов и сохранение отношений с
имеющимися. Учет и планирование. Командировки по области. ООО «Dia Pharma Ltd» Менеджер по вопросам регионального развитиясентябрь 2014 – ноябрь 2014 Повышение продаж и выполнение планапродаж. Работа с аптеками. Работа с ЛПУ города Николаева и области. Поиск новых
прескрайберов и сохранение отношений с
имеющимися. Учет и планирование. Командировки по области. Образование[table]
Запорожский государственный медицинский университет (Запорожье, Украина)
[/table]Год окончания 2014Фармация, Специалист[table]
Николаевский базовый медицинский колледж (Николаев, Украина)
[/table]Год окончания 2009Фармация, бакалавр Владение языкамиРусский – в совершенствеУкраинский – в совершенствеАнглийский – средне Дополнительная информация[table]
Компьютерные навыки
[/table]Опытный пользователь[table]
Увлечения и интересы
[/table]Шахматы, плаванье.