ipkryuchkova

- Создание и оптимизация рекламных компаний в Яндекс. Директ, Google AdWords;
- SEO/ASO (продвижение / оптимизация);
- Наполнение сайтов;
- Размещение рекламно - информационных материалов в СМИ;
- Создание и продвижение компаний в соц. сетях;
- Разработка макетов: визиток, листовок, каталогов, брошюр, буклетов;
- Организация выставок;
- Е-mail рассылка (подготовка материала, рассылка по графику, прием и обработка обратной связи);
-Ведение, учет и работа со всеми рекламными страницами Компании;
-Написание пресс-релизов, статей, текстов для баннеров и других информационных материалов;
-Мониторинг PR-активности конкурентов, анализ публикаций и информационных материалов (включая сайты);
-Оптимизация сайт;
-Проведение рекламных кампаний в Интернет, анализ эффективности рекламно-информационных кампаний, SEO- и SMM-продвижения, копирайтинг.