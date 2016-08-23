ipkryuchkova

Digital Marketing / Business Development

- Создание и оптимизация рекламных компаний в Яндекс. Директ, Google AdWords;

- SEO/ASO (продвижение / оптимизация);

- Наполнение сайтов;

- Размещение рекламно - информационных материалов в СМИ;

- Создание и продвижение компаний в соц. сетях;

- Разработка макетов: визиток, листовок, каталогов, брошюр, буклетов;

- Организация выставок;

- Е-mail рассылка (подготовка материала, рассылка по графику, прием и обработка обратной связи);

-Ведение, учет и работа со всеми рекламными страницами Компании;

-Написание пресс-релизов, статей, текстов для баннеров и других информационных материалов;

-Мониторинг PR-активности конкурентов, анализ публикаций и информационных материалов (включая сайты);

-Оптимизация сайт;

-Проведение рекламных кампаний в Интернет, анализ эффективности рекламно-информационных кампаний, SEO- и SMM-продвижения, копирайтинг.