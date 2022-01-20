Литературный редактор, Корректор, Автор

Помогу исправить стилистические, орфографические, пунктуационные недостатки в текстах разной сложности, в том числе профессиональных и узконаправленных. Проверю на достоверность и проконсультирую на логичность. Отличница «Тотального диктанта», корректор блогеров и учитель русского языка и русской литературы как иностранных в прошлом. Большой опыт с художественным, рекламным и образовательным контентом. Бакалавриат гуманитарных наук, бакалавриат в области маркетинга, 2-летний вольнослушатель факультета философии. Быстрее всего отвечаю в Telegram: @i_pros

Instagram: i_pros

Примеры работ: drive.google.com/drive/folders/1AGLe-Mx5eQg2OgydoXJhBajX_HyPB8SO?usp=sharing