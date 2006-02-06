ips

Гость ips

 
49 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Захват изображения с камеры в память

    Платформа: Windows Mobile 5.0 язык: C++ Задача. создать приложение, которое выводит в свое главное окно видео для preview в плохом разрешении (только чтобы было видно куда смотрит камера). По таймеру (например каждые 1с) захватывать картинку в хорошем ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Pdf => image конвертер

    Нужно постранично брать информацию из .pdf файла и конвертировать в изображение любого формата (.bmp, .jpg, .gif, ...). Все это должно проходить без создания промежуточных файлов, образ файла (.bmp, .jpg, .gif, ...) должен быть в памяти. Очень ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cделать шаблон Joomla

    Нужно сделать шаблон Joomla, желательно div-ами и CSS. Имеется картинка желаемого с описанием. Имеется Фотошоп шаблон. На выходе нужно получить Joomla шаблон, и назад Фотошоп шаблон с нарезкой картинок. Должно работать во всех браузерах (ИЕ, Опера, Лиса, ...)

    CSSJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад