Платформа: Windows Mobile 5.0 язык: C++ Задача. создать приложение, которое выводит в свое главное окно видео для preview в плохом разрешении (только чтобы было видно куда смотрит камера). По таймеру (например каждые 1с) захватывать картинку в хорошем ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно постранично брать информацию из .pdf файла и конвертировать в изображение любого формата (.bmp, .jpg, .gif, ...). Все это должно проходить без создания промежуточных файлов, образ файла (.bmp, .jpg, .gif, ...) должен быть в памяти. Очень ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать шаблон Joomla, желательно div-ами и CSS. Имеется картинка желаемого с описанием. Имеется Фотошоп шаблон. На выходе нужно получить Joomla шаблон, и назад Фотошоп шаблон с нарезкой картинок. Должно работать во всех браузерах (ИЕ, Опера, Лиса, ...)Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад