Бухгалтерские услуги

Здравствуйте! Я в бухгалтерии с января 2009 г., выросла вгруппе компаний от оператора 1С до главного бухгалтера. Имею опыт сопровождения

бухгалтерского учета компаний:

- оптовой торговли,

- услуг спецтехники,

- логистических услуг,

- услуг автомойки,

- услуг автосервиса,

- розничные магазины спецодежды, трикотажа и канцтоваров.

Мои навыки:

- Ведение бухгалтерского и налогового учета ЕНВД, УСН, ОСНО.

- Подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат.

- Оформление и обработка первичных учетных бухгалтерских документов.

- Расчет и начисление заработной платы.

- Ведение кадрового делопроизводства.

- Работа в системах банк-клиента.

- Декларации для физических лиц 3-НДФЛ: лечение, обучение,покупка жилья.

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