Здравствуйте! Я в бухгалтерии с января 2009 г., выросла вгруппе компаний от оператора 1С до главного бухгалтера. Имею опыт сопровождения
бухгалтерского учета компаний:
- оптовой торговли,
- услуг спецтехники,
- логистических услуг,
- услуг автомойки,
- услуг автосервиса,
- розничные магазины спецодежды, трикотажа и канцтоваров.
Мои навыки:
- Ведение бухгалтерского и налогового учета ЕНВД, УСН, ОСНО.
- Подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
- Оформление и обработка первичных учетных бухгалтерских документов.
- Расчет и начисление заработной платы.
- Ведение кадрового делопроизводства.
- Работа в системах банк-клиента.
- Декларации для физических лиц 3-НДФЛ: лечение, обучение,покупка жилья.
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