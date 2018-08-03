ira_beseda

Работа с движками: Joomla, WordPress, Drupal, OpenCart и другими.
Кратко о нашей работе (подсмотрено у одного старшего товарища):
Стучит, стучит клавиатура,
И потихоньку текст растет.
В духовке с пряностями кура,
Через пяток минут дойдет.
И жизнь течет однообразно,
Работа, "курица", дела.
Не хороша, не безобразна,
Не велика и не мала.
Но в текстах, среди букв и знаков,
Летишь в Париж, потом - домой.
Готовишь "пасту", булку с маком,
И лечишь быстро геморрой.
Рекомендуешь про кредиты,
Да так, что опытный банкир,
Воскликнув громко - "Да иди ты!",
Тебе оплатит хлеб и сыр.
Опишешь, как поставить клизму,
И как суставы подлечить.
И про основы коммунизма,
Ну и про то, как дальше жить.
И про собак черкнешь, для блога,
Ведь ты кинолог - ерунда.
Про интерьер потом немного,
Ведь ты дизайнер хоть куда.
И как кому-то выбрать скрипку,
Баян, чтобы «на всю орал».
Ведь в прошлом на лице с улыбкой,
Ты в «музыкалке» пропадал.
Про стройку - тоже бы не лишне,
Давно ты - опытный прораб.
И как продвинутый IT-шник,
Про компы, водку и про баб.
Прошу прошения - про женщин,
Ведь ты еще и Дон Жуан.
"В цилиндре грусть свою уменьшив",
Ты как Есенин для Дункан.
Строчишь стихи для поздравленья,
Любимой «в этот светлый день».
А после прочь гоня сомненья,
Про прелесть сел и деревень.
Какой там воздух, жизнь, какая!
Как дом поставить, печь сложить.
Как увеличить урожаи,
Как жить в селе, чтоб не тужить.
И рассуждая про морковку,
Как сделать из нее вино.
Ты вспоминаешь, что в духовке,
Сгорела курица давно…