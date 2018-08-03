ira_beseda

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Работа с движками: Joomla, WordPress, Drupal, OpenCart и другими.

Кратко о нашей работе (подсмотрено у одного старшего товарища):

Стучит, стучит клавиатура,

И потихоньку текст растет.

В духовке с пряностями кура,

Через пяток минут дойдет.

И жизнь течет однообразно,

Работа, "курица", дела.

Не хороша, не безобразна,

Не велика и не мала.

Но в текстах, среди букв и знаков,

Летишь в Париж, потом - домой.

Готовишь "пасту", булку с маком,

И лечишь быстро геморрой.

Рекомендуешь про кредиты,

Да так, что опытный банкир,

Воскликнув громко - "Да иди ты!",

Тебе оплатит хлеб и сыр.

Опишешь, как поставить клизму,

И как суставы подлечить.

И про основы коммунизма,

Ну и про то, как дальше жить.

И про собак черкнешь, для блога,

Ведь ты кинолог - ерунда.

Про интерьер потом немного,

Ведь ты дизайнер хоть куда.

И как кому-то выбрать скрипку,

Баян, чтобы «на всю орал».

Ведь в прошлом на лице с улыбкой,

Ты в «музыкалке» пропадал.

Про стройку - тоже бы не лишне,

Давно ты - опытный прораб.

И как продвинутый IT-шник,

Про компы, водку и про баб.

Прошу прошения - про женщин,

Ведь ты еще и Дон Жуан.

"В цилиндре грусть свою уменьшив",

Ты как Есенин для Дункан.

Строчишь стихи для поздравленья,

Любимой «в этот светлый день».

А после прочь гоня сомненья,

Про прелесть сел и деревень.

Какой там воздух, жизнь, какая!

Как дом поставить, печь сложить.

Как увеличить урожаи,

Как жить в селе, чтоб не тужить.

И рассуждая про морковку,

Как сделать из нее вино.

Ты вспоминаешь, что в духовке,

Сгорела курица давно…