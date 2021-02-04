ira_levchenko

SMM- специалист

Готова взяться за Ваш инстаграм, делаю все качественно и вовремя. Так как я только починю и у меня только два клиента я возьму за свои услуги адекватные деньги. Я сейчас продвигаю эко-товары и компанию моющих средств. Я умею делать анализ конкурентов, анализ ЦА, составляю контент план, оформляю правильно шапку профиля, по необходимости могу сделать логотип и придумать название вашей страницы