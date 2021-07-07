ira_m_life

Ирина Фролова ira_m_life

 
31 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продвигаю бизнесы в соцсетях (SMM)

Маркетолог с 9-ти летним опытом. 3 из них специализируюсь на SMM-продвижении. Так же занимаюсь обучением смм-специалистов. мой Instagram @ira.m.life

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