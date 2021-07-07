Продвигаю бизнесы в соцсетях (SMM)
Маркетолог с 9-ти летним опытом. 3 из них специализируюсь на SMM-продвижении. Так же занимаюсь обучением смм-специалистов. мой Instagram @ira.m.life
Портфолио
- Корейская косметика56 просмотров
- Offline магазин оптики60 просмотров
- Школа английского языка53 просмотра
- Косметолог83 просмотра
- Туроператор55 просмотров
- Магазин одежды52 просмотра
- Кофейня54 просмотра
- Клиника эстетической медицины46 просмотров
- Оптовые продажи через Инстаграм51 просмотр
- Косметология48 просмотров