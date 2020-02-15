iragroshikova

Монтаж видео

Опыт съёмки и монтажа видео - около 5 лет

Главный редактор программы "Наперегонки с ветром" (ДОЛ "Орлёнок", 2015 г.)

Главный редактор программы "СтудентЪ говорит" (САФУ, 2018 - 2019 гг.)

Председатель Медиацентра СтудентЪ (САФУ, 2019 - настоящее время).

Образование:

Школа-студия журналистики "Контакт" (2013 - 2015 гг.)

Медиашкола "СтудентЪ" (САФУ, 2018 г.)

Медиа INTENSIVE (САФУ, 2019 г.)

Медиашкола IMPROVE (САФУ, 2019 г.)

Филологическое образование (2016 - 2020 гг.)