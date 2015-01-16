iraseagull

специалист(специалист) по работе с клиентами/специалист бэк офиса

Опыт работы —12 лет 8 месяцев

в инвестиционных компаниях ( ГК РЕГИОН, Урса капитал и т. д.)

начальник управления

Оформление сделок купли-продажи векселей.

•Выписка, проверка, погашение векселей .

•Оформление сделок по покупке, продаже, погашению векселей третьих лиц

•Контроль за зачислениями и поступлениями денежных средств при проведении сделок по приобретению, погашению или продаже векселей третьих лиц

-Оформление документов по валютным сделкам

•Выезды к векселедателям и к контрагентам по сделкам при проведении проверки, выписки и погашения векселей третьих лиц.

•Подготовка ежемесячных отчётов для руководства.

•Ведение реестров, регистров сделок.

-контроль и распределение денежных потоков собственных платежей и клиентских, взаимодействие с отделом казначейства компании, с депозитарием банков и инвестиционных компаний.

- ведение архива договор и документов контрагентов

•Составление плана сделок, прописание регламентов и положений‚ касающихся работы отдела, взаимодействие с другими отделами,

•ведение и общение с постоянными клиентами компании, консультирование и предоставление финансовой отчетности клиентам по их запросам.

структуризация департамента сопровождений сделок, руководство и контроль деятельности отделов департамента.

Стрессоустойчивость , коммуникабельность, доброжелательность, обучаемость, умение работать с большим количеством информации.

Высшее образование

2005 Московский государственный индустриальный университет, Москва

экономика и менеджмент

Повышение квалификации, курсы

2001 квалифакационный аттестат

ФСФР, аттестат 1.0, 4.0

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки 1C: Бухгалтерия знание компьютера (Microsoft Office, Windows MS Excel Lotus Notes)