iraseagull

Опыт работы —12 лет 8 месяцев
в инвестиционных компаниях ( ГК РЕГИОН, Урса капитал и т. д.)
начальник управления
Оформление сделок купли-продажи векселей.
•Выписка, проверка, погашение векселей .
•Оформление сделок по покупке, продаже, погашению векселей третьих лиц
•Контроль за зачислениями и поступлениями денежных средств при проведении сделок по приобретению, погашению или продаже векселей третьих лиц
-Оформление документов по валютным сделкам
•Выезды к векселедателям и к контрагентам по сделкам при проведении проверки, выписки и погашения векселей третьих лиц.
•Подготовка ежемесячных отчётов для руководства.
•Ведение реестров, регистров сделок.
-контроль и распределение денежных потоков собственных платежей и клиентских, взаимодействие с отделом казначейства компании, с депозитарием банков и инвестиционных компаний.
- ведение архива договор и документов контрагентов
•Составление плана сделок, прописание регламентов и положений‚ касающихся работы отдела, взаимодействие с другими отделами,
•ведение и общение с постоянными клиентами компании, консультирование и предоставление финансовой отчетности клиентам по их запросам.
структуризация департамента сопровождений сделок, руководство и контроль деятельности отделов департамента.
Стрессоустойчивость , коммуникабельность, доброжелательность, обучаемость, умение работать с большим количеством информации.
Высшее образование
2005 Московский государственный индустриальный университет, Москва
экономика и менеджмент
Повышение квалификации, курсы
2001 квалифакационный аттестат
ФСФР, аттестат 1.0, 4.0
Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной
Английский — базовые знания
Навыки 1C: Бухгалтерия знание компьютера (Microsoft Office, Windows MS Excel Lotus Notes)