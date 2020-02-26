Хороший и ответственный исполниталь
Добрый день.
Меня зовут Ирина. Я студентка 2 курса МГУ по специальности "Реклама и связи с общественностью" философского факультета. На данный момент я нахожусь в академическом отпуске и проживаю на Бали.
Какие услуги я могу предоставить, как исполнитель:
-Полное продвижения в Instagram и других социальных сетях, включая написание постов, составление аудита аккаунта, поиск рекламных площадок, а также полная рекламная стратегия, настройка таргетинга, разбор директа, прием заявок, в общем, полный менеджеринг аккаунта.
- Копирайтинг, включая редактирование текстов, перевод аудио-сообщений в текст, создание контент-плана.
- Создание и редактирование лендингов.
Действие аккаунта приостановлено!