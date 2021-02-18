irasil1310

Ирина Карцивадзе irasil1310

 
32 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продвижение вашего бизнеса в Instagram (SMM, копирайтинг, таргет)

Сертифицированный специалист по продвижению бизнеса через Instagram, таргетолог, копирайтер. 

Обучения:

СПБ школа телевиденья- SMM менеджер.

RED SMM- Администратор-Instagram-Профессионал.

RED SMM- Таргетолог официальной рекламы в Instagram.

Выпускница школы RED SMM курса АИ16 (Администратор Инстаграм 16 поток)

Член VIP клуба RED SMM.

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Кейсы

Постоянно прохожу обучения и оттачиваю мастерство.