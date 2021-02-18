irasil1310

Продвижение вашего бизнеса в Instagram (SMM, копирайтинг, таргет)
Сертифицированный специалист по продвижению бизнеса через Instagram, таргетолог, копирайтер.
Обучения:
СПБ школа телевиденья- SMM менеджер.
RED SMM- Администратор-Instagram-Профессионал.
RED SMM- Таргетолог официальной рекламы в Instagram.
Выпускница школы RED SMM курса АИ16 (Администратор Инстаграм 16 поток)
Член VIP клуба RED SMM.
Ссылка на кейсы:
Постоянно прохожу обучения и оттачиваю мастерство.
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