irayasinska

SMM (сертифікований спеціаліст)

-вивчення цільової аудиторії та їх потреб, аналіз конкурентів, ведення пабліків( адмыныстрування)

-розробка контент-плану, рубрикатора, маркетингової стратегії.

- налаштування таргетованої реклами, щодо поставлених цілей та їх оптимізація .

-аналітика рекламних кампаній,коригування та оптимізація з метою виконання KPI.

-Створення акцій та спеціальних пропозицій для клієнтів з подальшим просуванням в інтернет каналі.-

Планування, прорахунок ефективності та розробка бюджету на просування. і т д