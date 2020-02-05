irayasinska

SMM (сертифікований спеціаліст)
-вивчення цільової аудиторії та їх потреб, аналіз конкурентів, ведення пабліків( адмыныстрування)
-розробка контент-плану, рубрикатора, маркетингової стратегії.
- налаштування таргетованої реклами, щодо поставлених цілей та їх оптимізація .
-аналітика рекламних кампаній,коригування та оптимізація з метою виконання KPI.
-Створення акцій та спеціальних пропозицій для клієнтів з подальшим просуванням в інтернет каналі.-
Планування, прорахунок ефективності та розробка бюджету на просування. і т д