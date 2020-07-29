Студентка 3 курса Финансового Университета при Правительстве РФ, факультет Международных экономических отношений.

Знаю иностранные языки (немецкий, английский, испанский), а также очень

люблю русский язык и все, что с ним связано.

С 2017 года состою в Научном Студенческом Обществе ФинУниверситета и факультета МЭО. Активист информационного отдела: пишу новостные статьи

(на разные тематики: от "топ-5 мест, куда сходить на выходных" до

описания экономических индексов и законов простыми словами), а также

обзоры мероприятий.Второе высшее образование: Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ), факультет Менеджмента, профиль Маркетинг, 2 курс.

Курс "Основы веб-дизайна" и "Видеомонтаж" от Highlights School, "Основы digital-marketing" и "Тренды и целеполагание в веб-дизайне" от Geek-brains. Все могу подтвердить сертификатами.

Также являюсь разработчиком масок в Instragram.