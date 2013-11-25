Полюблю Ваш проект как свой собственный!
Приветствую Вас, мои будущие Заказчики!
Пожалуйста, не смотрите на то, что у меня нет пока блестящего портфолио и отзывов. Все ведь мы когда-то начинали, правда? Но зато есть голова на плечах, кое-какой опыт и огромное желание работать и развиваться!
Что я могу Вам предложить?
- Наполнение контентом сайтов и интернет-магазинов
- Редактирование и корректировку любых текстов
- Обработку графических материалов для сайтов
- Сканирование с распознаванием
- Поиск и систематизацию информации
- Рассылку сообщений
- Глубокий рерайтинг текстов (уникальность от 95%)
- Возьмусь за «рутину» проекта, освобождая Ваше драгоценное время
- Выполню любые работы, требующие кропотливости, усидчивости, внимательности и аккуратности
К работе отношусь ответственно, не «пропадаю», всегда на связи.
Не боюсь задавать вопросы. Могу быть в меру инициативной.
Со мной ЛЕГКО общаться, договариваться и работать.
Так давайте попробуем?
С уважением,
Екатерина
Наполнение сайтов
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