Полюблю Ваш проект как свой собственный!

Приветствую Вас, мои будущие Заказчики!

Пожалуйста, не смотрите на то, что у меня нет пока блестящего портфолио и отзывов. Все ведь мы когда-то начинали, правда? Но зато есть голова на плечах, кое-какой опыт и огромное желание работать и развиваться!

Что я могу Вам предложить?

Наполнение контентом сайтов и интернет-магазинов

Редактирование и корректировку любых текстов

Обработку графических материалов для сайтов

Сканирование с распознаванием

Поиск и систематизацию информации

Рассылку сообщений

Глубокий рерайтинг текстов (уникальность от 95%)

Возьмусь за «рутину» проекта, освобождая Ваше драгоценное время

Выполню любые работы, требующие кропотливости, усидчивости, внимательности и аккуратности

Думаю, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Если в данный момент я чего-то не знаю, то при необходимости очень быстро во всём разбираюсь.

К работе отношусь ответственно, не «пропадаю», всегда на связи.

Не боюсь задавать вопросы. Могу быть в меру инициативной.

Со мной ЛЕГКО общаться, договариваться и работать.

Так давайте попробуем?

С уважением,

Екатерина