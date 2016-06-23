SMM, SEO, Контекстна реклама

КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ САЙТІВ

1. Пошукова оптимізація сайту

повний аудит сайту: аналіз сайту на предмет його доробок для подальшого просування;

внутрішня оптимізація: оптимізація HTML-коду під пошукові системи, покращення роботи сайту для відвідувачів і пошукових систем, складання семантичного ядра, аналіз ключових запитів, підбір ключових слів, визначення принципів навігації по сайту (меню) робота з метатегами, семантичний аналіз тексту, перевірка унікальності тексту, при необхідності написання PR-копірайтингу, аналіз щільності ключових слів, робота з дублями сторінок, 404-й помилкою;

зовнішня оптимізація сайту: розробка концепції та стратегії просування, підбір ключових запитів, які "продають", аналіз сайтів-конкурентів, реєстрація в пошукових системах, нарощування силочної маси, реєстрація в каталогах, видимість в соціальних медіа, тематичних спільнотах, форумах, дошках оголошень;

підтримка сайту: закріплення лідируючих позицій вашого сайту, постійний контроль та аналіз сайтів-конкурентів, звіти за станом сайту і його позицій.

2. Контекстна реклама (PPC) Google Adwords, Яндекс Дірект

Спосіб заявити про себе на наступний день з моменту початку роботи, прекрасна можливість рекламувати новинки, великі «гарячі» партії товару, які необхідно швидко реалізувати, відмінне доповнення до СЕО для оперативного просування сайту. Можливість контролювати ціну за клік, показ рекламних оголошень компанії в певний час і кількість днів на місяць за бажанням замовника.

3. Реєстрація компанії та просування в соціальних мережах (SMO)

Створення сторінки / групи та її підтримка в соціальних медіа Фейсбуці, Твітері, Вконтакті, G+КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ САЙТІВ

1. Пошукова оптимізація сайту

повний аудит сайту: аналіз сайту на предмет його доробок для подальшого просування;

внутрішня оптимізація: оптимізація HTML-коду під пошукові системи, покращення роботи сайту для відвідувачів і пошукових систем, складання семантичного ядра, аналіз ключових запитів, підбір ключових слів, визначення принципів навігації по сайту (меню) робота з метатегами, семантичний аналіз тексту, перевірка унікальності тексту, при необхідності написання PR-копірайтингу, аналіз щільності ключових слів, робота з дублями сторінок, 404-й помилкою;

зовнішня оптимізація сайту: розробка концепції та стратегії просування, підбір ключових запитів, які "продають", аналіз сайтів-конкурентів, реєстрація в пошукових системах, нарощування силочної маси, реєстрація в каталогах, видимість в соціальних медіа, тематичних спільнотах, форумах, дошках оголошень;

підтримка сайту: закріплення лідируючих позицій вашого сайту, постійний контроль та аналіз сайтів-конкурентів, звіти за станом сайту і його позицій.

2. Контекстна реклама (PPC) Google Adwords, Яндекс Дірект

Спосіб заявити про себе на наступний день з моменту початку роботи, прекрасна можливість рекламувати новинки, великі «гарячі» партії товару, які необхідно швидко реалізувати, відмінне доповнення до СЕО для оперативного просування сайту. Можливість контролювати ціну за клік, показ рекламних оголошень компанії в певний час і кількість днів на місяць за бажанням замовника.

3. Реєстрація компанії та просування в соціальних мережах (SMO)

Створення сторінки / групи та її підтримка в соціальних медіа Фейсбуці, Твітері, Вконтакті, G+