Услуги графического дизайнера, оформление соц сетей

Всем привет! Меня зовут Ирина, я графический дизайнер. Создаю простые и понятные логотипы, красивые открытки, баннеры, личные и корпоративные визитки. Помогу разработать фирменный стиль, брендбук или оформить социальные сети. Я считаю, что дизайн - это отличный способ самовыражения, а удачно подобранный дизайн поможет вам продвигать ваши товары и услуги. Давайте креативить вместе!

Разработаю персональный дизайн Вашей визитки, опыт работы больше года. Первым 3м клиентам - БЕСПЛАТНО (за отзыв)

Разработаю логотип за 300грн