#помогу #дизайнер

Здравствуйте????????

Меня зовут Ирина, мне 16, я дизайнер.

В дизайне уже 3 года, + начинала изучать моушн и 3д.

Полностью владею программами Figma, Photoshop, Illustrator.??

Делаю все в сроки, креативная, помогу сделать результат особенным, не похожим на других, работаю до последней правки. С удовольствием выполню ваш заказ, напишите мне в телеграмм, обговорим все детали и я сразу приступлю к началу работы, постоянно на связи

??Телеграмм: ireeina

??Портфолио: https://www.behance.net/irinaboykoo

??Инст: https://www.instagram.com/rin.muse/