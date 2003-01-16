#помогу #дизайнер
Здравствуйте????????
Меня зовут Ирина, мне 16, я дизайнер.
В дизайне уже 3 года, + начинала изучать моушн и 3д.
Полностью владею программами Figma, Photoshop, Illustrator.??
Делаю все в сроки, креативная, помогу сделать результат особенным, не похожим на других, работаю до последней правки. С удовольствием выполню ваш заказ, напишите мне в телеграмм, обговорим все детали и я сразу приступлю к началу работы, постоянно на связи
??Телеграмм: ireeina
??Портфолио: https://www.behance.net/irinaboykoo