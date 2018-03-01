Работаю в направлении копирайт/рерайт 1 год, ранее больше 8 лет посвятила банковской сфере.

Пишу статьи на разные тематики, но есть конечно предпочтения по банковской сфере, здоровье и развитие ребенка, в целом воспитание детей, мода и стиль, дизайн и ремонт квартир/домов и многие другие.