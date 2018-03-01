iren-freelancer

Ирина iren-freelancer

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Работаю в направлении копирайт/рерайт 1 год, ранее больше 8 лет посвятила банковской сфере.

Пишу статьи на разные тематики, но есть конечно предпочтения по банковской сфере, здоровье и развитие ребенка, в целом воспитание детей, мода и стиль, дизайн и ремонт квартир/домов и многие другие. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

ksjuha_v
Ксения 
33 года
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$5
9 баллов
7 лет назад
Рерайтер на легкий проект по металлоконструкиям
Работала с автором - по срокам вложились, по статьям, все нюансы учтены, рекомендую!
Отличный заказчик. Четкая работа и оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв