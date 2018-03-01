Работаю в направлении копирайт/рерайт 1 год, ранее больше 8 лет посвятила банковской сфере.
Пишу статьи на разные тематики, но есть конечно предпочтения по банковской сфере, здоровье и развитие ребенка, в целом воспитание детей, мода и стиль, дизайн и ремонт квартир/домов и многие другие.
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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
7 лет назад
Работала с автором - по срокам вложились, по статьям, все нюансы учтены, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая работа и оплата. Рекомендую.