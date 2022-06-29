Нет предела совершенству!

Реализовывать все проекты в 1 стилистике считаю преступлением. Каждый новый проект - это совершенно иная задача, подход, другая ЦА и посыл, поэтому требуются разные графические решения. Историю и смысл каждого макета нужно конструктивно продумывать согласно его задаче и продукту с углубленным изучением рынка и конкурентов (если они имеются).

Задача дизайнера не только уметь рисовать, но и грамотно преподносить основания, на которых построена идея.

Идеи для графики появляются всегда и везде, остается их только смело воплотить. Давайте творить красоту вместе!