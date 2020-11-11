iren_targe

Ирина iren_targe

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я сертифицированный таргетолог, который помогает малому бизнесу получить клиентов &#9757;&#65039;

Я сертифицированный таргетолог, который помогает малому бизнесу получить клиентов ☝️Работаю на результат 🔥Предоставляю бесплатную тестовую неделю настройки рекламы.В мои услуги входит:1. Анализ конкурентов2. Разработка УТП вашего бизнеса3. Помощь при подготовке вашего аккаунта к настройке рекламы4. Определение бизнес стратегии5. создание креативов на рекламу6. Настройка рекламы, оптимизация, получение результатов