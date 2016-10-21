irena7

Ирина Перова irena7

 
41 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Буду рада сотрудничеству с ответственным человеком

Здравствуйте!  Буду рада сотрудничеству с ответственным сео- оптимизатором.  Рассматриваю предложения только с кейсами. Желательно с Серча репутация. Со своей стороны Оплата строго в срок.