Отдам интернет магазин парфюмерии (ему 5 лет) на комплексное продвижение в надежные руки. В работу входит: правка Мета тегов; добавление новых товаров. Правка старых. Расширение моего СЯ по запросам. Тех. Задание моему программисту и тех. ...