Правки по Редизайну на платформе shop cms. Внедрение функций кода
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте! Буду рада сотрудничеству с ответственным сео- оптимизатором. Рассматриваю предложения только с кейсами. Желательно с Серча репутация. Со своей стороны Оплата строго в срок.
Правки по Редизайну на платформе shop cms. Внедрение функций кода
Отдам интернет магазин парфюмерии (ему 5 лет) на комплексное продвижение в надежные руки. В работу входит: правка Мета тегов; добавление новых товаров. Правка старых. Расширение моего СЯ по запросам. Тех. Задание моему программисту и тех. ...