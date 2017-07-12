irenadertynova

Переводчик английского и преподаватель английского, французского, а также латышского языков.Корректура, редактура текстов на русском и английском языках.Опыт работы в сфере иностранных языков составляет 10 лет.

Училась в Балтийской Международной Академии (Латвия, г. Рига) на переводчика английского, испанского и латышского языков. В связи с семейными обстоятельствами перевелась в Институт Международных Связей (Россия, г. Екатеринбург) - переводчик английского и французского языков.

Отличные знания русского и английского языков.

Личные качества и навыки : грамотно планирую и оптимально организовываю рабочий процесс, обладаю многозадачностью, грамотной устной и письменной речью, умею выделять первостепенные задачи, коммуникабельность, целеустремленность, работоспособность, инициативность.