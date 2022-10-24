UI/UX web-designer
Я дизайнер веб-сайтов и мобильных приложений. Опыт работы 2.5 года.
С огромным интересом берусь за каждый проект и довожу его до идеала. Создаю удобные и понятные в использовании интерфейсы, который заставляют ваших клиентов оставаться на сайте и приобретать ваши продукты и/или услуги.
Легко выдаю новые идеи и адаптирую ваши под каждый конкретный случай, легко переключаюсь между задачами и быстро реагирую на возникающие вопросы. Легко нахожу язык с разработчиками и исправляю их ошибки, если это необходимо.
Создаю макеты сайтов и приложений и их анимацию. Также делаю сайты на Тильде.
Буду рада вашим предложениям и интересным проектам.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложения для покупки билетов в кинотеатрах25 просмотров
- Лендинг для ресторана18 просмотров
- Веб-сайт студии создания интерьеров19 просмотров
- Дизайн NFT маркетплейса22 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$8/час
от $24от 3 дней
#306
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $16от 3 дней
#2164